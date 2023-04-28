Стало известно, где в майские праздники в Иркутске нельзя будет купить алкоголь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Об ограничении продажи алкоголя в предстоящие праздники объявили власти Иркутска. С 1 по 9 мая купить спиртное будет невозможно в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в радиусе 100 метров от них. Это касается всех событий, в которых участвуют больше 50-ти человек.

- 9 мая запрет будет действовать с 08:00 до 23:00 в сквере имени Кирова, на бульваре Гагарина, площади у памятника Александру III, острове Юность, улице Нижняя Набережная, площади имени графа Сперанского, - пояснили в пресс-службе администрации Иркутска.

График ограничения торговли спиртным в Иркутске.

Ограничения действуют с 1 по 9 мая.

Купить алкоголь будет невозможно в местах массовых мероприятий.

Снимут запрет 10 мая.

Массовыми считаются все мероприятия от 50 человек.

Напомним, стало известно, как с 30 апреля по 10 мая работают поликлиники Иркутской области. Кабинеты неотложной помощи будут принимать пациентов в штатном режиме - ежедневно до 20:00. Распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.