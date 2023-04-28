В Иркутске с гастролями выступит Забайкальский краевой драматический театр Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Трупа Забайкальского краевого драматического театра им. Н. А. Березина будет выступать в Иркутске с 17 по 24 мая. Свой репертуар артисты представят на сцене музыкального театра им. Н.М. Загурского. Продажа билетов уже открыта. У школьников и студентов есть возможность посетить представления бесплатно - по «Пушкинской карте».

- В гастрольной афише любимая зрителями разных городов комедия «Забайкальская кадриль» по пьесе В. Гуркина, трагифарс «Зойкина квартира» М. Бугакова, комедия «Авантюристки поневоле» А. Коровкина, мелодрама А. Минчелла «Девичник» и музыкальная сказка для всей семьи «Старик Хоттабыч» Л. Лагина, Ю. Энтина, Г. Гладкова, - рассказали в пресс-службе министерства культуры Иркутской области.

К слову, гастроли являются обменными. С 4 по15 июня в Чите выступят артисты Иркутского областного музыкального театра.

Напомним, о запрете продажи алкоголя в предстоящие праздники объявили власти Иркутска. С 1 по 9 мая купить спиртное будет невозможно в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в радиусе 100 метров от них. Это касается всех событий, в которых участвуют больше 50-ти человек. "Комсомолка" опубликовала подробный график с адресами, где действуют ограничения.