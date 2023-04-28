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НовостиОбщество28 апреля 2023 5:32

Иркутская область и Монголия наладят сотрудничество в сфере туризма

В рамках российско-монгольской выставки состоялся круглый стол
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Иркутская область и Монголия наладят сотрудничество в сфере туризма

Иркутская область и Монголия наладят сотрудничество в сфере туризма

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В рамках российско-монгольской выставки, которая проходит в Иркутске, состоялся круглый стол «Российско-монгольское сотрудничество в сфере туризма». Стороны пришли к выводу, что настроены развивать отношения.

- Туризм является важным звеном в рамках сотрудничества между Иркутской областью и Монголией. В 2019 году наш регион посетило 2678 граждан Монголии, в 2022 году – 3306. В целом в 2022 году количество туристов из России в Монголии было рекордным - 145 тысяч, что составило половину турпотока на территорию Республики, - отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Напомним, трупа Забайкальского краевого драматического театра им. Н. А. Березина будет выступать в Иркутске с 17 по 24 мая. Свой репертуар артисты представят на сцене музыкального театра им. Н.М. Загурского. Продажа билетов уже открыта. У школьников и студентов есть возможность посетить представления бесплатно - по «Пушкинской карте».