Победителей конкурса профессионального мастерства наградили в Иркутске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутске наградили победителей девятого регионального конкурса профессионального мастерства «Иркутское гостеприимство – 2023». Оценивались как теоретические знания, так и практические навыки, а также творческий подход представителей 20-ти гостиниц области. Жюри были выбраны лучшие администратор, горничная, официант, наставник и команда службы питания.

- С каждым годом Иркутскую область посещает все большее количество гостей. Турпоток растет, и, чтобы эта тенденция продолжалась, важно повышать качество услуг, - отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова. - Впечатление от туристского продукта в большей степени зависит от уровня сервиса.

Напомним, пять автомобилей готовят к отправке из Приангарья в зону спецоперации. Технику закупили в рамках телемарафона «Все для Победы», организованного Законодательным Собранием Иркутской области. Трансляция шла в прямом эфире телеканала «ТИВИСИ», радио «Комсомольская правда» в Иркутске, а также на нашем сайте и в соцсетях.