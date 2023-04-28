Администрация Маркова поможет организовать похороны погибшей в ДТП семьи Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Администрация рабочего поселка Маркова оказывает поддержку родным и близким семьи, трагически погибшей при столкновении иномарки с грузовиком днем 26 апреля. Авария, произошедшая в Иркутском районе, забрала жизни сразу пяти человек: пожилой женщины, ее взрослого сына, его супруги и двоих детей.

- Администрация предоставила помощь в оформлении ритуальных услуг, организации процесса похорон, а также в оформлении сопутствующих справок и документов. Для родственников и родных будут предоставлены автобусы, а также организована церемония прощания с погибшими, - сообщают корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе администрации Маркова.

Напомним, в момент страшного ДТП автомобиль Mazda Demio выезжал из поселка, когда его занесло на трассе и выбросило на полосу встречного движения. Произошло столкновение с фургоном Fuso Canter. Удар пришелся со стороны водителя. За рулем находилась пожилая женщина. Вся семья погибла до приезда медиков скорой. В грузовике никто не пострадал. Ранее «Комсомолка» рассказывала о подробностях этой трагедии.