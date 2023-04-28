Особый противопожарный режим вводят в Иркутске с 29 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Особый противопожарный режим будет действовать в Иркутске с 29 апреля по 18 июня. Такая мера предпринята в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. В этот период введены дополнительные требования пожарной безопасности. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Необходимо помнить, что нарушение в период действия особого режима влечет наложение штрафа: для граждан от 10 до 20 тысяч рублей; должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей; предпринимателей – от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, - рассказали в мэрии.

Подробнее о профилактических мероприятиях, ограничениях и штрафах вы можете узнать на официальном сайте администрации города.

Напомним, администрация рабочего поселка Маркова оказывает поддержку родным и близким семьи, трагически погибшей при столкновении иномарки с грузовиком днем 26 апреля. Авария, произошедшая в Иркутском районе, забрала жизни сразу пяти человек: пожилой женщины, ее взрослого сына, его супруги и двоих детей.