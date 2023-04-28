В Ленинском районе Иркутска накрыли майнинг-ферму в многоквартирном доме Фото: Владимир ВОРСОБИН

После вмешательства прокуратуры и других ведомств пресечена деятельность майнинг-фермы в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

-В нежилом помещении многоквартирного дома на улице Баумана в Иркутске нашли 36 майнинговых машинок. Изначально был замечен характерный шум работы. Кроме этого, жильцы в марте получили счета за общедомовое имущество, которые в 20-40 раз превышали обычные, - говорят в прокуратуре.

Теперь материалы проверки направлены в полицию, прокуратура будет контролировать заведение уголовного дела.

Кроме того, прокуратурой руководителю управляющей компании внесено представление. Майнинговое оборудование изъяли, добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим вводят в Иркутске с 29 апреля.