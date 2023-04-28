В Усольском районе задержали пьяного мужчину с игрушечным пистолетом Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усольском районе полицейские задержали хулигана с игрушечным пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Изначально в отделение полиции обратилась взволнованная жительница. Она рассказала, что по поселку Тельма разгуливает мужчина с предметом, который похож на пистолет, - говорят в министерстве.

Тогда к месту происшествия выехала оперативная группа. Они нашли подозреваемого - 47-летнего местного жителя. Когда его хотели задержать, он пытался скрыться, выпрыгнув в окно. Тем не менее пьяного мужчину все-таки поймали. При нем был игрушечный пистолет.

Как рассказал мужчина, он хотел пошутить, взяв на прогулку детскую игрушку. В отношении него составили два административных протокола.

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