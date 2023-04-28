В Иркутской области МЧС призвало не нарушать запрет выезда на лед Фото: Иван МАКЕЕВ

В преддверии майских праздников к жителям Братска обратились спасатели с просьбой не выезжать на лед, чтобы не рисковать ни имуществом, ни тем более жизнью. Об этом сообщает ТРК "Братск".

-Ежегодно происходят случаи, когда дети без сопровождения взрослых выходят на лед. Дети не осознают опасности, е обращают внимания на забереги, трещины. Родителям необходимо не оставлять детей без присмотра, это может привести к беде, - комментирует заместитель начальника департамента общественной безопасности администрации Братска Олег Духовников.

Однако такое безрассудство свойственно и взрослым, только этой весной уже несколько раз проваливались автомобили под лед. Не обошлось и без жертв.

Все официальные ледовые переправы через Братское водохранилище закрыты с 1 апреля. Продолжаются рейды по выявлению нарушителей запреты выезда на лед, отметил старший государственный инспектор Братского отделения ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Евгений Потапов.