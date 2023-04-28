В Иркутске проведение митинга 1 мая 2023 года у стелы «Город трудовой доблести» перенесли Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Изменилось время проведения митинга у стелы «Иркутск – город трудовой доблести» на Байкальском кольце в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своих социальных сетях.

-Изначально планировалось, что мероприятие в честь Праздника Весны и Труда состоится 1 мая в 15.00. Принято решение перенести на 12.00, - комментируют в администрации.

В митинге планируется участие представителей власти, общественных организаций, ветеранов, молодежи и школьников.

Также уточняется, что в 21:30 в сквере у Вечного огня начнется концертная программа. В 22:00 на Нижней набережной запустят фейерверк, напомнили в администрации города.

Ранее «КП-Иркутск» рассказывала, состоится ли в этом году демонстрация и куда сходить 1 мая 2023 года в Иркутске. Подробнее вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.