Лучшим предприятием Иркутска в сфере охраны труда стал Верхнечонскнефтегаз. Фото: пресс-служба ВЧНГ

Во Всемирный день охраны труда в администрации Иркутска прошло награждение победителей городского конкурса «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) г. Иркутска по проведению работы в сфере охраны труда» по итогам 2022 года.

Предприятия оценивались по группам, разделенным по направлениям деятельности. В группе «Добыча полезных ископаемых» победителем стало акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть»). И эта победа, безусловно, не случайна, ведь на ВЧНГ постоянно реализуется целый комплекс мероприятий по обеспечению безопасности и комфортных условий для работы и полноценного отдыха сотрудников на объектах Общества.

Более того, подтверждая социальную ответственность НК «Роснефть» по каждому направлению промышленной безопасности и охраны труда, АО «ВЧНГ» проводит масштабную работу сверх тех мероприятий, которые регламентированы законодательством, выделяя в добровольном порядке значительные финансовые и трудовые ресурсы.

- Например, законодательством четко определен перечень спецодежды и средств индивидуальной защиты, которые требуется выделять сотрудникам на подобных предприятиях, - пояснил начальник управления охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности Юрий Зырянов. - Но на основе богатого опыта компания приняла решение этот список существенно расширить, к тому же сократив периодичность получения новых комплектов. Спецодежда должна быть всегда в порядке, а условия труда на производстве в суровых климатических условиях сибирского Севера предполагают более быстрый износ. Другой пример - по закону только определенные категории работников должны проходить периодические медицинские осмотры. Однако по решению руководства предприятия медосмотр на ВЧНГ проходят абсолютно все.

Обеспечивать безопасность труда приходится действительно в серьезных масштабах, ведь на базе АО «Верхнечонскнефтегаз» сегодня создано более 7000 рабочих мест – это сотрудники предприятия и подрядных организаций. Причем 80% работников предприятия – жители Иркутской области. Таким образом, придерживаясь стандартов устойчивого развития НК «Роснефть», ВЧНГ играет важную роль в социально-экономическом росте благосостояния региона, являясь одним из крупнейших работодателей Иркутской области.

Конкретно

АО «Верхнечонскнефтегаз» разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в Восточной Сибири, расположенное в Катангском районе Иркутской области. Предприятие также является оператором работ на лицензионных участках НК «Роснефть» в Иркутской области и Красноярском крае.