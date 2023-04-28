В Иркутскую область с рабочим визитом прибыл премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко

В Иркутскую область прибыл премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Рабочее совещание с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко прошло в правительстве региона. Также в нем приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Назарчук, представители правительства Республики Беларусь и ведущих промышленных предприятий, правительства Иркутской области, муниципалитетов.

Стороны обсудили перспективы укрепления договоренностей, достигнутых в результате деятельности двусторонней рабочей группы по сотрудничеству между Иркутской областью и Республикой Беларусь, заседания которой проходят ежегодно.

– На сегодняшней встрече мы рассмотрели все направления, где можно усилить взаимодействие. Это и сфера лесного комплекса, строительной отрасли, отдельно остановились на вопросе использования логистических возможностей Иркутской области для выхода белорусской продукции на рынок Китая, – рассказал Роман Головченко.

– Республика Беларусь остается одним из ведущих партнеров Иркутской области. Сегодня экономическая ситуация меняется, и необходимо обсуждать перспективы сотрудничества, – подчеркнул Игорь Кобзев. - Нас интересует взаимодействие в сфере сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса, транспортной и туристической сферах, возможности поставок как нашей, так и белорусской продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Осенью подведем итоги этой работы и уже будем ставить задачи на 2024-2025 годы,

В завершение рабочей встречи стороны приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы» в преддверии Дня Победы. Также представители делегации Республики Беларусь и Губернатор региона посетили Иркутский авиационный завод.

В эти дни в Иркутске Торгово-промышленная палата Восточной Сибири при поддержке центра «Мой бизнес» проводит бизнес-миссию с участием представителей белорусских предприятий из сфер машиностроения, авиастроения, фармацевтики, медицинской техники, производства товаров медицинского назначения и других. Предприниматели и представители министерств и ведомств региона обсудили импортозамещение и углубление экономического сотрудничества.