Жительница Шелехова чуть не лишилась своего авто из-за долгов отца Фото: Даниил ОПАРИН

В Шелехове Иркутской области предприниматель в кредит купил своей дочери автомобиль BMW X4. Однако позднее выяснилось, что у него накапала серьезная задолженность по займам, кредитам, налогам. Так его дочь чуть не осталась без авто. Об этом сообщает Байкал24.

-По решению суда необходимо было взыскать задолженность. Изначально была информация, что у мужчины в собственности 40 машин. Позднее оказалось, что данные устарели. Осталась лишь иномарка BMW, которой пользовалась дочь, - пишет издание.

В один момент приставы заметили авто, за рулем как раз-таки была дочь. От нее потребовали покинуть салон авто, а после поместили авто на штрафстоянку - в качестве залога.

Как итог, девушка сама и погасила долги отца в размере 2 миллионов рублей, чтобы не остаться без своей машины, говорят в пресс-службе УФССП Иркутской области.