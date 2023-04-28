В Братске Иркутской области решили перенести субботник из-за плохой погоды. Фото: администрация Братска

29 апреля в Братске должен был состояться субботник, однако было принято решение его перенести. Причина - ухудшение погодных условий. Об этом рассказали в администрации города.

-Для проведения субботника все готово, определено свыше 80 локаций, где планируется очистить территорию. Все перчатки и мешки также закуплены, - говорят в администрации.

Уже определен и порядок работы автотехники по вывозу мусора на полигоны. Однако ввиду снега, холодного ветра и сырой травы проводить субботник невозможно.

Поэтому принято решение о переносе общегородского субботника на 6 мая.

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