С 29 апреля по 1 мая в Иркутской области будет проводут сплошные проверки "пьяных" водителей. Фото: ГИБДД Иркутской области

Уже вот-вот наступают праздничные и выходные дни. Ввиду этого сотрудники Госавтоинспекции напомнили жителям Иркутской области о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

-С 29 апреля по 1 мая в Иркутской области инспекторы будут проводить сплошные проверки транспорта. Так планируется выявлять тех, кто управляет авто в нетрезвом виде, - говорят в ведомстве.

Также особое внимание уделят и соблюдению правил перевозки детей.

В ведомстве напомнили, что в прошлогодние майские праздники в регионе было зафиксировано 29 ДТП. В них 3 человека погибли и 39 получили травмы, в том числе 5 детей.

Ранее сообщалось, что жительница Шелехова чуть не лишилась своего авто из-за долгов отца. Отец в кредит купил своей дочери автомобиль BMW X4. Однако позднее выяснилось, что у него накапала серьезная задолженность по займам, кредитам, налогам.