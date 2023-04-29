Более 500 тонн снега вывезли улиц Иркутска за двое суток

За двое суток с улиц Иркутска вывезли более 500 тонн снега. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске продолжают устранять последствия сильного снегопада, который обрушился на регион 26 апреля. Работа не завершается и в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- За двое суток с улиц Иркутска вывезли более 500 тонн снега, откачали 300 кубометров воды. В субботу на уборку выйдут около 70 единиц техники и более 200 рабочих. Они очистят тротуары, пешеходные переходы, заездные карманы, разметут проезжую часть и перекрестки, - говорится в сообщении.

Ранее коммунальные службы откачали воду на территориях, где ее скопилось особенно много. Это улицы Софьи Перовской, Братская, Ушаковская, Ленская, Сарафановская, Сосновая, Николая Вилкова. Также рабочие ремонтировали колодцы, прочищали трубы ливневой канализации, в том числе на плотине ГЭС, проводили уборку дорог и остановок общественного транспорта. Снег с основных магистралей уже практически вывезли. В выходные планируется сделать акцент на откачке воды, подметании дорог и тротуаров, сборе мусора.