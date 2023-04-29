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НовостиОбщество29 апреля 2023 3:01

Фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» пройдет в Иркутске с 24 по 28 мая

В фестивале примут участие победители международных конкурсов вокалистов из разных городов России
Виктория КУДАЕВА
Фестиваль откроется 24 мая. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Фестиваль откроется 24 мая. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» пройдет в Иркутске с 24 по 28 мая. Участие в нем примут именитые оперные певцы, победители международных конкурсов вокалистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Они выступят совместно с губернаторским симфоническим оркестром под управлением заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша. Об этом сообщают в министерстве культуры Иркутской области.

– В этом году в фестивале примут участие солисты Государственного академического Мариинского театра, артисты Государственного академического Большого театра России, солистка Центра оперного пения Галины Вишневской, солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, - говорится в сообщении.

Фестиваль откроется 24 мая. В концертном зале Иркутской филармонии именитые гости исполнят арии из опер и вокальные произведения Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского Джузеппе Верди и других. Все исполнители проведут гала концерт и представят множество знаменитых опер.