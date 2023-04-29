9,5 лет колонии получил житель Тайшета за убийство приятеля и кражу автомобиля

Мужчину приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

33-летнего жителя Тайшета приговорили к 9,5 годам лишения свободы за убийство знакомого и кражу автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- В июне 2022 года мужчина пришел к приятелю и из-за внезапной личной неприязни начал избивать его монтировкой по голове и телу. От полученных травм он скончался у себя в квартире. Затем нападавший собрал имущество, которое принадлежало погибшему и скрылся с места преступления, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Через несколько дней мужчина распивал алкогольные напитки в компании своих знакомых. В какой-то момент он решил уехать на автомобиле, который принадлежал одному из его приятелей, воспользовавшись ключом, оставленным в замке зажигания. Сотрудники полиции и следователи СК установили личность подозреваемого. Оказалось, что ранее он уже был неоднократно судим. Мужчину приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.