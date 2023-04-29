18-летнего жителя Осинского района осудили за подмену денег сувенирными купюрами

Мужчина расплатился в кафе сувенирными изделиями. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Предприимчивый 18-летний житель Осинского района осужден за мошенничество с использованием сувенирных купюр. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Мужчина совершил преступление в октябре прошлого года. Ночью он расплатился в местном кафе двумя сувенирными изделиями «2000 дублей», которые внешне были схожи с купюрой Банка России. Сотрудница заведения приняла их за настоящие, - говорится в сообщении.

В результате женщине был причинен ущерб на сумму 4 тысячи рублей. Суд признал мужчину виновным по статье «Мошенничество». Его приговорили к 260 часам обязательных работ.