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НовостиОбщество29 апреля 2023 4:47

18-летнего жителя Осинского района осудили за подмену денег сувенирными купюрами

Мужчине приговорили к 260 часам обязательных работ
Виктория КУДАЕВА
Мужчина расплатился в кафе сувенирными изделиями.

Мужчина расплатился в кафе сувенирными изделиями.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Предприимчивый 18-летний житель Осинского района осужден за мошенничество с использованием сувенирных купюр. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Мужчина совершил преступление в октябре прошлого года. Ночью он расплатился в местном кафе двумя сувенирными изделиями «2000 дублей», которые внешне были схожи с купюрой Банка России. Сотрудница заведения приняла их за настоящие, - говорится в сообщении.

В результате женщине был причинен ущерб на сумму 4 тысячи рублей. Суд признал мужчину виновным по статье «Мошенничество». Его приговорили к 260 часам обязательных работ.