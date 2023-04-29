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НовостиОбщество29 апреля 2023 4:51

Галерея Виктора Бронштейна закроется на реконструкцию 10 мая

Площадь обновленной галереи увеличится до 2500 квадратных метров
Виктория КУДАЕВА
Выставочные залы будут доступны для посещения в конце июня. Фото: галерея Виктора Бронштейна

Выставочные залы будут доступны для посещения в конце июня. Фото: галерея Виктора Бронштейна

10 мая галерея Виктора Бронштейна закрывается на масштабную реконструкцию. Выставочное пространство откроется в новом формате в конце июня. Об этом сообщается на сайте галереи Бронштейна.

- Площадь галереи увеличится до 2500 квадратных метров. 1400 из них займут выставочные залы. В помещении отроется еще один сувенирный магазин и бистро, - говорится в сообщении.

В период реконструкции шоу-рум с произвдениями искусства будет работать в удаленном формате. Иркутяне смогут получить консультацию или заказать работу. С 23 мая он будет работать в обычном режиме. Выставочные залы, магазины и бистро будут доступны для посещения в конце июня.