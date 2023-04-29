Учительница из Усолья отдала лжеброкерам более миллиона рублей

С начала 2023 года жители Иркутской области перевели лжеброкерам 35 миллионов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

43-летняя учительница из Усольского района попалась на удочку мошенников. Женщина перевела лжеброкерам более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

- Местная жительница обратилась полицию с заявлением о том, что неизвестные за две недели похитили у нее более одного миллиона рублей. Как выяснили следователи, усольчанка нашла в сети объявление об инвестировании денежных средств под высокий процент, - говорится в сообщении.

На сайте она заполнила анкету. После этого с ней связался лжеброкер, который предложил вложить сбережения в акции компаний и заработать в два раза больше. Надеясь на легкий заработок, женщина перевела деньги на указанный счет. После этого мошенники перестали выходить с ней на связь. Как рассказали в ГУ МВД, с начала 2023 года жители Иркутской области перевели лжеброкерам 35 миллионов рублей.