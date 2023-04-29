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НовостиОбщество29 апреля 2023 7:30

Прокуратура оспорила право собственности на земельный участок в Иркутском районе

Право собственности на участок площадью 27 га оформили по подложным документам
Виктория КУДАЕВА
Участок включал в себя земли лесного фонда

Участок включал в себя земли лесного фонда

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Иркутского района через суд оспорила право собственности на земельный участок площадью 27 га в пойме реки Королок по Байкальскому тракту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Как установили следователи, право собственности было оформлено на основании документов, который на самом деле не выдавались. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении трех жительниц Иркутской области и направила их для рассмотрения в суд, - говорится в сообщении.

Кроме того, участок включал в себя земли лесного фонда. Таким образом, министерству имущественных отношений Иркутской области был причинен ущерб в размере более 100 миллионов рублей. Суд признал, что право частной собственности на этом участке отсутствует.