Городские фонтаны заработают в Иркутске с 1 мая

Всего в городе запустят 11 фонтанов. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Сезон фонтанов откроется в Иркутске 1 мая. Работники МУП «Водоканал» выполнили все пусконаладочные работы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Специалисты подрядной организации продолжают приводить внешний вид фонтанов в надлежащее состояние. К началу сезона все они должны быть почищены и промыты, обследованы на наличие засоров, протечек и каких-либо неполадок. В течение летнего сезона помывка чаш и их очистка будет проводиться раз в месяц, - говорится в сообщении.

Всего в городе запустят 11 фонтанов. Они расположены в сквере имени Кирова, возле областного гериатрического центра на улице Ленина, возле Дворца спорта «Труд», у ЗАГСа на Декабрьских Событий, в сквере имени 50-летия СССР на пересечении Байкальской и Лебедева-Кумача, у Дома Художников на пересечении Карла Маркса и Декабрьских Событий, у цирка, на площади бульвара Постышева, в сквере «Шайба» на пересечении Чкалова и Степана Разина, на центральной площади Академгородка, а также в сквере Космонавтов на Цесовской Набережной.