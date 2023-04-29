67-летняя пенсионерка из Иркутска отдала мошенникам около 900 тысяч рублей

На телефон женщине поступил звонок через мессенджер. Фото: Мария ЛЕНЦ

В отдел полиции обратилась 67-летняя жительница Иркутска. Она рассказала, что стала жертвой мошенников и лишилась около 900 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Иркутской области.

- На телефон женщине поступил звонок через мессенджер. Незнакомец представился специалистом банка и спросил у женщины о наличии родственников на Украине. Получив утвердительный ответ, звонивший уверил ее в необходимости перевести деньги на «безопасный» счет во избежание кражи, - рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области.

Сначала пенсионерка засомневалась и попыталась посоветоваться с супругом. Однако мошенники предусмотрели такую возможность, и, выяснив у жертвы личный номер мужа позвонили ему также через мессенджер. Таким образом, вероятность диалога между пожилой парой была исключена. Иркутянка, действуя по инструкциям аферистов, перевела им 900 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.