Большегруз опрокинулся и перегородил федеральную трассу в Тайшетском районе

Автомобиль завалился на бок, перегородив две полосы проезжей части. Фото: МВД Иркутской области

Сотрудники полиции предупреждают об образовании ограничения в движении в Тайшетском районе. Оно связано с автомобильной аварией, которая произошла на 1198 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

- ДТП произошло сегодня утром, 29 апреля. 39-летний водитель автомобиля Scania с грузовым прицепом, двигаясь из Красноярска в Иркутск, допустил наезд на бетонный отбойник, расположенный около стационарного поста ДПС. После этого автомобиль завалился на бок, перегородив две полосы проезжей части, - говорится в сообщении.

Сам водитель не пострадал. На месте работает спецтехника. Последствия ДТП устраняются. Дорожные полицейские призывают водителей проявлять внимательность и осторожность.