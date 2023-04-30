Синоптики обещают дождь и потепление до +18 в Иркутске 30 апреля

А вот на Иркутскую область обрушатся ливни и грозы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода не перестает шокировать жителей Иркутска. 26 и 27 апреля на город обрушился снегопад, а уже 30 апреля синоптики обещают потепление до +16…+18 градусов. Правда, подпортит такую прекрасную погоду небольшой дождь. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

- Переменная облачность, временами слабый дождь, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, - рассказали синоптики.

А вот на область обрушатся ливни и грозы. Не обойдется и без ветра с порывами до 14 м/с. Да и температура будет ниже, чем в областном центре. Так, днем столбик термометра покажет до +10…+15.

1 мая синоптики обещают возвращение в область мокрого снега. Но в некоторых уголках области все-таки пойдет дождь. Порывы ветра могут достигнуть 15-18 м/с. Ртутный столбик термометра покажет до +4…+9 градусов.