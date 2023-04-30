40 аварийных деревьев спилят для подготовки к ремонту дороги в Иркутске

По муниципальному контракту предусмотрена компенсационная высадка 80 лип и кленов. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Наступила весна - пора обновления! Вот и администрация решила привести в порядок некоторые дороги в городе. Так на участке от Каландаришвили до Ленина в Иркутске начнутся работы по восстановлению проезжей части. Но вначале дорожникам предстоит спилить 40 сухих и аварийных деревьев на улице Свердлова. Оказалось, что данные насаждения мешают осуществить работы дорожникам. Об этом КП-Иркутск сообщили в мэрии города.

- По муниципальному контракту предусмотрена компенсационная высадка 80 лип и кленов, - рассказали в администрации. На данной территории сохранят шесть деревьев.

Кстати, а вот ремонт дорог не обойдет и улицу Свердлова, где сейчас производят спил деревьев. Летом администрация планирует заменить асфальтовое покрытие проезжей части, отремонтировать тротуары, обустроить парковочные места. Работы выполнят по проекту «Безопасные качественные дороги».