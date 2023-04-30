«Он сказал, что поможет»: 19-летняя девушка из Усолья перевела мошенникам 100 тысяч рублей

Жертвой стала 19-летняя девушка из Усолья-Сибирского. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Очередная жительница Иркутской области попалась в ловушку мошенников. В этот раз жертвой стала 19-летняя девушка из Усолья-Сибирского. Сибирячка перевела аферистам 100 тысяч рублей. Схема была избитая – обнаружена подозрительная активность в личном кабинете. Нужно было быстрее спасать деньги!

- Позвонил мужчина и представился «сотрудником банка», - рассказывает пострадавшая. - Он сказал, что попытается мне помочь, чтобы мошенники не смогли завладеть деньгами. Для этого он поросли взять онлайн кредит в банке. Мне его одобрили. Затем он попросил перевести заемные деньги на его счет, чтобы сохранить средства. Вечером мужчина обещал их вернуть мне обратно. Также посоветовал пойти в другой банк и взять там кредит, но мне отказали. А вечером лжесотрудники занесли меня в черный список.

Сейчас следователь МО МВД России «Усольский» возбудил уголовное дело по факту мошенничество.