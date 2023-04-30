Улучшенную методику кардиохирургии внедряют в Иркутской областной клинической больнице

Главным плюсом новой методики является - доступ к сердцу через разрез 5-7 сантиметров в районе ребер. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Менее травматичную методику кардиохирургии внедряют в работу в Иркутской областной клинической больнице. Передать опыт иркутским врачам приехал Александр Богачев-Прокофьев, главный внештатный кардиохирург Сибирского федерального округа. Специалист провел мастер-класс, на котором был прооперирован 51-летний ангарчанин. Об этом сообщили власти Иркутской области.

– Для врачей областной клинической больницы методика миниинвазивной кардиохирургии действительно новая. Традиционно доступ к сердцу в подобных операциях получают путем срединной стернотомии, когда рассекают грудину, и разрез кожи составляет 20-25 см, – рассказал Алексей Шелехов, исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области.

Главным плюсом новой методики является - доступ к сердцу через разрез 5-7 сантиметров в районе ребер. Стоит отметить, что после операции, шрама практически не остается. Также основным плюсом является уменьшение риска возникновения у пациента инфекционных осложнений. А еще подобный метод кардиохирургии минимизирует кровопотери. Да и срок реабилитации у пациента сокращается. Так, уже через три недели человек готов к выписке. Тогда, как раньше этот процесс занимал около трех месяцев.

В рамках мастер-класса были прооперированы двое мужчин из Иркутской области. Сейчас они чувствуют себя хорошо.