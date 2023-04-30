Экс-начальник СИЗО-6 предстанет перед судом в Ангарске

Начальник получил от заключенного вещь. Ее стоимость оценивается в 55 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бывший начальник СИЗО предстанет перед судом в Ангарске за превышение должностных полномочий. Оказалось, в период с 2021 год по 2022 год мужчина взял у заключенного вещь. Ее стоимость оценивается в 55 тысяч рублей. За это сибиряк предоставил послабления установленного режима содержания. Кроме этого, заключенный мог свободно видеться ненадолго с другими заключенными. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

- Следственным отделом по г. Ангарск СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Иркутской области, - добавили в ведомстве. - Преступление было выявлено сотрудниками Управления собственной безопасности ГУФСИН России по Иркутской области.

Сейчас дело экс-начальника направили в Ангарский городской суд с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением. Там его рассмотрят по существу.