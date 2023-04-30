3, 6 и 7 мая в Иркутске перекроют движение из-за репетиций Парада Победы 9 Мая

Перекроют движение транспортных средств на площади графа Сперанского. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

День Победы - один из важнейших праздников для жителей Иркутска и всей России. В этом году отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Уже даже известно расписание репетиций Парада Победы в Иркутске. А недавно на сайте администрации города появилась информация о организации движения на время проведения репетиций.

- В связи с проведением тренировок подразделений Министерства обороны Российской Федерации и силовых структур местного Иркутского гарнизона к торжественному прохождению временно ограничить движение транспортных средств на площади графа Сперанского 3 мая 2023 года с 18:00 до 21:00, 6 мая 2023 года с 17:00 до 22:00, 7 мая 2023 года

с 17:00 до 22:00, - рассказали в мэрии областного центра.

Кстати, День Победы в Иркутске в этом году отметят пышно. Однако в этом году в привычный план празднования внесли корректировки. Ранее КП-Иркутск рассказывало, куда сходить 9 мая в Иркутске.