«Продал банковские карты за 20 тыс рублей»: полицейские предотвратили мошенничества в Иркутской области

Мужчина заблокировал все свои банковские карты. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске задержали 25-летнего мужчину, который оформил на свое имя сразу несколько банковских карт. Он успел их продать и получить около 20 тысяч рублей. Но, поймав мужчину, полицейские не дали аферистам проводить мошеннические действия через карты. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

- За одну банковскую карту я получил около 5 тысяч рублей, - рассказывает задержанный. - А приобрел я около 7-9 банковских карт. Затем я отдал их мужчине, который передал другим людям. В конце концов, через эти карты происходили мошеннические действия. Я думал, что так они обходят налоговую службу и выводят деньги. Я и не знал, что мои данные используют аферисты. Теперь хочу заблокировать все карты.

На данный момент мужчина действительно все свои банковские карты заблокировал.

- Жители Иркутской области, не стоит давать свои личные данные, свои карты в чужие руки, - предостерегает людей мужчина.