Объем ввода жилья упал на 5,7% в Иркутской области за три месяца

Лидером по объему строительства жилья является Иркутский район Фото: Александр РОГОЗА

Иркутскстат подвел итоги строительных работ за первый квартал 2023 года. За три месяца в Приангарье построено жилья на 52,2 млрд рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то специалисты отмечают рост на 2,4%. Сдано в эксплуатацию 2,4 тыс зданий, из них 60 не предусмотрены для проживания. В эту группу входят промышленные, коммерческие, учебные, административные постройки.

- Введено в строй жилье общей площадью 358,5 тыс. кв. м, на 5,7% меньше, чем год назад, - рассказали сотрудники Иркутскстата. - Общее снижение произошло за счет городской местности, где отмечен спад на 26,2%. При этом активно строятся дома в сельской местности (рост на 11,3%). На село приходится почти две трети (64,3%) общего ввода.

Традиционно зарегистрирован рост индивидуального жилищного строительство. За первые три месяца текущего года объем увеличился на 8,7%. Специалисты утверждают, что рост происходит благодаря Иркутскому району. Так, за год в расчете на 1000 жителей введено 1,2 тыс кв. метров. Кстати, это в восемь раз превышает областной уровень. Стоит отметить, что второе и третье места занимает Ольхонский и Шелеховский районы.