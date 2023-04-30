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НовостиОбщество30 апреля 2023 10:18

Объем ввода жилья упал на 5,7% в Иркутской области за три месяца

Лидером по объему строительства жилья является Иркутский район
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Лидером по объему строительства жилья является Иркутский район

Лидером по объему строительства жилья является Иркутский район

Фото: Александр РОГОЗА

Иркутскстат подвел итоги строительных работ за первый квартал 2023 года. За три месяца в Приангарье построено жилья на 52,2 млрд рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то специалисты отмечают рост на 2,4%. Сдано в эксплуатацию 2,4 тыс зданий, из них 60 не предусмотрены для проживания. В эту группу входят промышленные, коммерческие, учебные, административные постройки.

- Введено в строй жилье общей площадью 358,5 тыс. кв. м, на 5,7% меньше, чем год назад, - рассказали сотрудники Иркутскстата. - Общее снижение произошло за счет городской местности, где отмечен спад на 26,2%. При этом активно строятся дома в сельской местности (рост на 11,3%). На село приходится почти две трети (64,3%) общего ввода.

Традиционно зарегистрирован рост индивидуального жилищного строительство. За первые три месяца текущего года объем увеличился на 8,7%. Специалисты утверждают, что рост происходит благодаря Иркутскому району. Так, за год в расчете на 1000 жителей введено 1,2 тыс кв. метров. Кстати, это в восемь раз превышает областной уровень. Стоит отметить, что второе и третье места занимает Ольхонский и Шелеховский районы.