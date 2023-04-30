30 апреля произошло аварийное отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска

Сотрудники электросетей обещают вернуть свет в ближайшее время. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 апреля в 16:15 жители Октябрьского района Иркутска резко остались в темноте. Оказалось, произошло аварийное отключение электроэнергии. Причина обесточивания пока не известна. Бригадиры Южных электрических сетей в ближайшее время определят причину отключения света. Также они уже приступили к работам по устранению проблемы. Об этом написали в своем телеграм-канале Иркутская электросетевая компания.

- Без электроэнергии остались улицы 2-я Летчиков, 3-я Летчиков, Байкальская, Дорожная, Егорова, Жигулевская, Можайского, Советская, Ширямова. Также информацию об отключениях вы можете уточнить самостоятельно на сайте https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6700.html. Или по номеру телефонов контакт-центра – 8-800-100-9-777, - рассказали сотрудники электрокомпании.

Сотрудники электросетей обещают вернуть свет в ближайшее время. Ориентировочно бригадиры вернут энергию в Октябрьский район в 19:00.