Пожарные сообщили о локализации возгорания в Борзе Забайкальского края. ГУ МЧС России

Локализован пожар в Борзе Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

-Сейчас обстановка осложняется сильным ветром - порывы достигают 23 метров в секунду. Для тушения пожара привлекли 60 человек и девять единиц техники, - говорят в ведомстве.

К месту происшествия направляют еще 10 единиц техники и 40 человек личного состава. Пострадавших нет. Сейчас пожар локализован, ведутся работы по полной ликвидации возгорания. Площадь пожара уточняется.

Как добавили в МЧС, сейчас угрозы соседним строениям нет, на месте происшествия работают

сотрудники государственного пожарного надзора, они установят точную причину возгорания.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае ликвидируют крупный пожар. Сигнал о возгорании поступил в местное министерство чрезвычайных ситуаций днем 1 мая. Пожар в Борзе Забайкальского края 1 мая 2023 охватил 9 домов .