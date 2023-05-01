В выходные дни в Иркутске продолжат приводить улицы в порядок Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В выходные дни в Иркутске увеличили темпы дорожных ремонтов. Такое поручение дал глава города Руслан Болотов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В первую очередь повреждения устраняют на участках с высокой проходимостью, например, на съездах с мостов и транспортных развязках, - говорят в администрации.

По словам директора МУП «Иркутскавтодор» Василия Ефремова, сейчас погодные условия позволяют восстанавливать дороги струйно-инъекционным методом. В частности, за выходные был проведен ямочный ремонт более чем на 30 участках.

Помимо этого, отремонтировали тротуар на остановке Цимлянская. Продолжают ремонт, мойку и покраску дорожных ограждений. Работы по содержанию улиц ведутся круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области семь межведомственных групп следят за паводковой обстановкой.