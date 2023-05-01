В Иркутске 1 мая 2023 года прошел торжественный митинг у стелы «Город трудовой доблести» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Праздник Весны и Труда в Иркутске отметили тожественным митингом у стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своих социальных сетях.

-В мероприятии поучаствовали свыше 300 человек. Среди них ветераны труда и труженики тыла, курсанты и активисты, почетные граждане и трудовые коллективы, - делятся в администрации города.

Как отметил мэр города Руслан Болотов, сильное поколение того времени - когда люди ковали Победу и восстанавливали государство в сжатые сроки после войны - ориентир для всех нас. Глава города поблагодарил иркутян за единение, поддержку, которые они проявляют в сложные времена.

Ранее сообщалось, что на здании правительства Иркутской области подняли копию Знамени Победы. Оно будет развеваться над зданием областного правительства с 1 по 9 мая.