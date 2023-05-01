В Тайшетском районе 1 мая 2023 года с рельсов сошел груженный лесом вагон Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту происшествия с подвижным железнодорожным составом. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

-По предварительной информации, 1 мая в 16.00 по местному времени с подъездного пути станции Новобирюсинской при транспортировке двух вагонов с лесом произошел сход колесной пары одного из них, - говорят в ведомстве.

При этом уточняется, что опрокидывания вагонов не произошло, пострадавших также нет. Сейчас ведется проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, говорят в пресс-службе ведомства.