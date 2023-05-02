Погода в Иркутске 2 мая 2023: прогноз на вторник Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 2 мая 2023 ожидается без осадков. И это уже удача. В Городе сегодня воздух прогреется до +10 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 2 мая 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 2 мая 2023 будет с переменной облачностью, - добавляют метеорологи. – Существенных осадков не ждем, в городе дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем термометры покажут +8…+10 градусов.

Атмосферное давление в столице Приангарья, по данным Яндекса, нормальное - 720 миллиметров ртутного столба, а вот влажность ожидается низкая – 42%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 2 мая предполагает переменную облачность, местами прольется небольшой дождь. Ветер в районах дует западной четверти со скоростью 3-8 м/с, местами отмечаются порывы до 12 м/с. Днем по области +6…+11, местами +3…-2.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал