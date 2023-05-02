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НовостиОбщество2 мая 2023 2:36

До +11 градусов потеплеет в Иркутской области 2 мая

Небо затянут облака, местами пройдет небольшой дождь
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
До +11 градусов потеплеет в Иркутской области 2 мая

До +11 градусов потеплеет в Иркутской области 2 мая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье во вторник, 2 мая, ожидается небольшое потепление. В течение дня столбик термометра поднимется до +6...+11 градусов. Небо затянут серые облака, местами пройдет небольшой дождь. Однако осадки надолго не задержатся. Об этом сообщают специалисты Иркутского УГМС.

- Местами порывы ветра достигнут 12 м/с, - отмечают метеорологи. - В среднем сила ветра 3-8 м/с.

В столице региона также ожидаются переменная облачность и ветер северо-западный с порывами 5-10 м/с. Термометр покажет +8...+10 градусов. Сильного дождя синоптики не прогнозируют.

Напомним, в Иркутске завершились поиски 13-летнего подростка. Информация о его пропаже появилась в понедельник, 1 мая. Сейчас полиция и волонтеры объявили, что поиски прекращаются.