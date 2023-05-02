Спикер ЗС Иркутской области Александр Ведерников принял участие в Совете законодателей РФ

Владимир Путин обсудил меры поддержки участников спецоперации и состояние межбюджетных отношений с членами Совета законодателей РФ.

Президент России Владимир Путин встретился с представителями обеих палат Федерального Собрания РФ, а также руководителями региональных парламентов. Встреча состоялась в рамках заседания Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге. Участие в заседании принял спикер Законодательного Собрания Приангарья Александр Ведерников.

Президент отметил, что в работе парламентов центральное место занимали вопросы обеспечения СВО, поддержки оборонной промышленности, социальной и правовой защиты участников военной спецоперации.

- Законодательные решения принимались оперативно, - сказал Владимир Путин. - Спасибо за такую консолидированную, совместную работу.

Александр Ведерников прокомментировал после заседания, что итогом обсуждения стали предложения и поручения, касающиеся социальной поддержки участников СВО и их семей. Кроме того, есть предложения по межбюджетным отношениям и обеспечению социально-экономического развития регионов в новых условиях.

- Эти вопросы останутся приоритетными в работе Законодательного Собрания Иркутской области и совместной работе регионов и федерального центра, – сказал спикер областного парламента Александр Ведерников.