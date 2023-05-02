Автомобиль загорелся на улице Карла Маркса в Иркутске в ночь на 2 мая

Иномарку потушили за пару минут. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В центре Иркутска в ночь на 2 мая произошел пожар. В 03:58 спасатели выезжали на улицу Карла Маркса, где горела иномарка. Спустя пару минут, в 04:11 огонь был полностью потушен. Об этом сообщают в пресс-службе ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области.

К счастью, обошлось без погибших, никто не пострадал. На место случившегося выезжали пять сотрудников ведомства и одна спецмашина.

Напомним, в Жигаловском районе во время подвижки льда был сломан деревянный пешеходный переход через реку Лена у села Тутура. Это произошло около 21:00 1 мая. В настоящее время движение по переправе полностью остановлено. В какие сроки ее планируют восстановить, не сообщается.

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