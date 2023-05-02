Инспекторы Прибайкальского нацпарка будут дежурить у водоемов

Фото Натальи Оловянниковой и Сергея Гончарова, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Государственные инспекторы Прибайкальского национального парка введут дежурства в районе водоемов. Они будут следить за тем, чтобы туристы не пугали птиц и не подъезжали к берегу на машинах. Нарушения караются штрафом - от 3 000 до 4 000 рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Такие меры связаны с тем, что в минувшие выходные одна из посетительниц охраняемой территории стала свидетельницей того, как отдыхающие шумели у придорожных соленых озер, где отдыхают лебеди. Более того, взрослые и дети намеренно гоняли птиц. Орнитологи предупреждают, что такое поведение человека может стоить птице жизни.

Напомним, агентство по туризму Иркутской области до конца мая этого года планирует разработать свод правил для туристов, которые приезжают в Ольхонский район. Кроме этого, будут подготовлены и предложения по концепции развития территории. Вместе с тем специалисты предоставят рекомендации законодательной и исполнительной власти по развитию инфраструктуры, поддержке бизнеса, привлечению инвестиций.

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