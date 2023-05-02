В Улан-Удэ завершены поиски 8-летнего мальчика с родинкой на лбу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Продолжавшиеся всю ночь поиски 8-летнего мальчика завершены в Улан-Удэ. Как стало известно КП-Иркутск, ребенок был найден сотрудниками Росгвардии. К счастью, с ним все в порядке. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии.

- После профилактической беседы он будет передан родственникам и сможет вернуться домой, - отмечают в ведомстве.

Напомним, школьник пропал без вести с улицы Бабушкина около 17:00 1 мая. Обеспокоенная семья обратилась за помощью в полицию. Правоохранители оперативно составили ориентировку с описанием внешности исчезнувшего мальчишки и распространили ее в СМИ и соцсетях. Особой приметой стала родинка на лбу. Также с собой он взял красный футбольный мяч. Известно, что ранее школьник уже уходил из дома.

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