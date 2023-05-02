830 жителей Иркутской области заболели COVID-19 за минувшую неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

830 жителей Иркутской области заболели COVID-19 за минувшие семь дней. При этом число зараженных на 7,2% меньше, чем на предыдущей неделе. Такие данные приводят в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За неделю от коронавируса скончался один пациент, - говорят специалисты. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 8918 летальных исходов. Еще 1002 заболевших, +4 за неделю, умерли от сопутствующих инфекции заболеваний.

Всего в Приангарье выздоровели 366 301 человек.

Напомним, сразу шесть иркутских вузов признаны одними из лучших в России, при этом три из них попали в топ-100. В рейтинг вошли учебные заведения, которые выпускают самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всегда говори «да»: как я месяц соглашалась на все подряд и чем это обернулось. (подробности)

«Не бросай моих пацанов»: вдова Героя России помогает бойцам СВО после того, как увидела во сне покойного мужа. (подробности)

«С тебя борщ, с меня - полочку прибить»: на неделю поменялась обязанностями с мужем и это обернулось катастрофой. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал