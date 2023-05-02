Военно-патриотический сквер планируют благоустроить в Саянске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В микрорайоне Строителей в Саянске планируют создать сквер «Патриот», который станет продолжением проекта о Великой Отечественной войне. В прошлом году в музее истории города открыли тематическую экспозицию. Это удалось сделать благодаря средствам президентского гранта, рассказали в пресс-службе администрации Саянска.

Стоит отметить, что в Приангарье продолжается рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Каждый желающий в возрасте от 14-ти лет может сделать свой выбор в онлайн-формате.

В сквере «Патриот» разместят военную технику. Так, в прошлом году на территории будущего общественного пространства уже установили танк Т-34.

Напомним, сразу шесть иркутских вузов признаны одними из лучших в России, при этом три из них попали в топ-100. При оценке учитывались такие факторы, как популярность вуза в регионе, востребованность выпускников у работодателей, уровень ожидаемых зарплат выпускников и другое.

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