Три лесных пожара произошло в Иркутской области за 1 мая 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

К сожалению, праздничный день - 1 мая - совсем не был выходным для пожарных. За минувшие сутки в лесных массивах Иркутской области произошло три пожара.

-Так, специалисты-огнеборцы потушили два очага на общей площади 2,1 га в Баяндаевском и Боханском районах. Кроме этого, на утро 2 мая в локализованном состоянии перешел пожар в Боханском районе. Пламя охватило 15 га, - стало известно КП-Иркутск.

В тушении пожаров 1 мая было задействовано 64 человека. В том числе 49 работников лесопожарных станций, а также 15 единиц наземной техники.

Ранее сообщалось, что инспекторы Прибайкальского нацпарка будут дежурить у водоемов. Они будут следить за тем, чтобы туристы не пугали птиц и не подъезжали к берегу на машинах. Все дело в том, что зачастую туристы пугают лебедей, отдыхающих на соленых озерах. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.