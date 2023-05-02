Врач из забайкалья прокомментировал запрет на продажу вейпов подросткам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач Краевого кожно-венерологического диспансера Читы Елена Делова поддержала запрет, введённый на приобретение вейпов подростками. Она отметила, что поддерживает такое решение вне зависимости от того, содержится ли никотин в этой курительной смеси. Об этом она заявила в разговоре с ИА ChitaMedia.

-Я однозначно за запрет. Никотин оказывает сильное влияние на формирующийся молодой организм. В первую очередь на лёгкие и, конечно, самую главную функцию — репродуктивную, - пояснила Елена Делова.

Она обратила внимание на то, что к ним в диспансер приходило немало пар, которые имеют проблемы с деторождением. В большинстве случаев проблемы возникли именно из-за курения - в том числе и вейпов.

С ее слов, ткани получают мало кислорода, из-за чего начинает страдать мозг и дыхательная система, вместе с этим нарушается обмен белков, который может приводить к бесплодию.

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