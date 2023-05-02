В Иркутске 30 апреля свыше 150 человек эвакуировали из-за пожара в 15-этажном доме Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар в 15-этажном доме по улице Байкальской произошел вечером 30 апреля в Иркутске. Об этом сообщает ИА "Альтаир" со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области.

-В результате были спасены 86 человек, в том числе 21 ребенок, - говорят в министерстве.

Пожар случился в подъезде на площадке пятого этажа. К месту происшествия выехали восемь пожарных расчетов. Работали шесть звеньев газодымозащитной службы.

Как выяснилось, загорелся электрощиток, стояло сильное задымление. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 80 человек, после пожарные спасли еще 86 жильцов.

Спустя 25 минут открытый огонь потушили. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Ранее сообщалось, что три лесных пожара произошло в Иркутской области за 1 мая 2023 года. Причины пожаров не сообщаются. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.