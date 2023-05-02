С жителей Иркутской области стали массово списывать долги за вывоз мусора Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Потребители услуги "РТ-НЭО Иркутск" массово столкнулись со списанием денежных средств с банковских карт и счетов. Как рассказывает пресс-служба регионального оператора, организация начала активно собирать долги за вывоз ТКО.

-Мы хотели бы принести вам извинения за неудобства, вызванные нашей судебной активностью. Мы бы очень хотели быть той компанией, которая несет только чистоту, порядок и свежий воздух жителям нашего региона. Чтобы мы могли и дальше продолжать бесперебойно оказывать наши услуги и создавать объекты переработки отходов, мы вынуждены приступить к принудительному взысканию долгов, - прокомментировали в компании.

Чтобы не сталкиваться с блокировкой счетов или же неожиданными списаниями и начислениями, оператор порекомендовал обратиться к ним. В первую очередь прийти за консультацией стоит тем, кто уже имеет задолженность. Это касается тех, кто имеет в собственности как объекты жилой недвижимости, так и нежилой, говорят в компании.

Чтобы исключить риск блокировки ваших счетов и карт, не допустить неожиданных списаний денежных средств и ошибочных начислений, рекомендуем вам обратиться к нам.

Также в компании отметили, что не будет лишним прийти за консультацией и тем, кто сдает свою недвижимость в аренду. Так вы сможете убедиться в том, есть ли у вас задолженность за оказание услуг регионального оператора.